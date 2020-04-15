حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان

باكو، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

قال مقر العمليات الخاصة إن أذربيجان سجلت فيها 56 حالة اصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافى 53 مصابا بالعلاج تماما وترخصوا بينما توفي 13 شخصا واحدا.

وجاء في البيان أن البلد سجل فيه حتى الان 1253 حالة اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتشافى منهم 404 مصاب بالعلاج وتوفي 13 مصابا ويستمر علاج 836 مصاب لدى مستشفيات النظام الخاص.

وتقدر احوال صحة 24 منهم حرجة و27 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.