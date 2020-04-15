مقر العمليات يسجل احصاءات ايجابية بشأن عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لاول مرة

باكو، 15 أبريل ، أذرتاج

قال ابراهيم محمدوف إننا سجلنا لاول مرة احصاءات ايجابية بشأن انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت أذرتاج عن محمدوف الناطق باسم مجلس الوزراء الاذربيجاني قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن حالات التعافي تزيد عن حالات الاصابة منذ 12 ابريل وهذا حال ايجابي وسجلت نتيجة ايجابية لاول مرة في 12 ابريل.

واضاف أن الاوضاع باتت في 13 ابريل سلبية ولكن الفارق كان قليلا الى اننا حصلنا على نتيجة ايجابية في 14 ابريل.

واشار الى أن الاوضاع كانت مستقرة في الاسبوع الماضي وتراوح عدد المرضى بين 822-844 مريض وذلك يشير الى استقرار الاوضاع.

وشدد محمدوف على اننا لا يسعنا أن نقول إن الاوضاع ستستمر على هذا النحو وفي الايام الخمسة الاخيرة تفوق الايجابية على السلبية وما كانت مثل ذلك حتى الان حيث كانت السلبية تزيد عن الايجابية وهذا يعبر عن أن نتائج نظام الحجر الصحي الخاص موجودة وذلك يشجعنا على أن نمتثل بقواعد نظام الحجر الصحي الخاص.