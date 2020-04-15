دفع 5ر1 مليار مانات من المدفوعات الاجتماعية لـ3ر2 مليوني مواطن في الربع الاول من العام الحالي

باكو، 15 أبريل ، أذرتاج

قال ساحل بابايف إن جميع المدفوعات الاجتماعية أجري في حينها خلال الربع الاول من العام الجاري حيث دفعت 5ر1 مليار مانات من المدفوعات الاجتماعية لـ 3ر2 مليوني مواطن:

"وبالمرسوم الذي أصدرتموه واصلت الاصلاحات الاجتماعية التي شملت على القسم التأميني لجميع انواع المعاشات التقاعدية حيث أن المعاشات التقاعدية للسن ازدادت الى 330 مانات ومتوسطها الى 295 مانات عموما. واجريت مدفوعات الاعانات والتقاعدات لـ 700 الف شخص خلال الربع الاول حيث دفعت 250 مليون مانات الى مواطنينا هؤلاء.

أفادت أذرتاج عن بابايف وزير العمل والضمان الاجتماعي قوله في مشاورة مؤتمر الفيديو انعقدت تكريسا للنتائج الاجتماعية الاقتصادية للربع الاول من عام 2020م الحالي بإشراف الرئيس إلهام علييف في 14 ابريل اليوم إن 80 في المائة من التعيينات في المعاشات التقاعدية والاعانات والمنح البالغة 64 الف تعيين اجريت على صيغة مؤتمتة خلال فترة الاشهر الستة لااخيرة نتيجة اجراءات الأتمتة.