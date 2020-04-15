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    إدارة الشرطة: تغريم 1249 سائق وراكب آخر لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص

    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٤٥‎]

    باكو، 15 أبريل ، أذرتاج

    نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية إن طواقم شرطة المرور بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة الساعات 00.00 من 14 أبريل الى 00.00 من 15 أبريل اليوم عند منفذ العبور المقام على مختلف مناطق البلاد بما فيه حدود المحافظات والمدن ذات الاهمية الجمهورية ومدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

    وقالت الادارة إن موظفي الشرطة العامة عاقبوا تغريما اداريا 1249 شخص سائقا وراكبا كانوا على متون وسائل النقل خلال المدة المذكورة لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على نطاق البلد وذلك وفقا للتشريع ساري المفعول.

    وجاء في البيان أن موظفي الشرطة عاقبوا 19936 شخص منذ 1 ابريل الى اليوم وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.

    AZERTAG.AZ :إدارة الشرطة: تغريم 1249 سائق وراكب آخر لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص
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