قاسملي: يعاد النظر في الاستثمارات والنفقات الجارية في الميزانية أذربيجان تستند الى مجرد احتياطاتها في محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والازمة الناجمة عنها

باكو، 15 أبريل ، أذرتاج

قال وصال قاسملي إن الازمة الاقتصادية الاكثر صرامة واقل سعر النفط والجائحة الاوسع نطاقا في القرن الحادي والعشرين تؤثر على ايرادات الميزانية الاستعراضية في أذربيجان.

أفادت أذرتاج عن قاسملي المدير التنفيذي لمركز تحليل الاصلاحات الاقتصادية والاتصالات قوله إن ايرادات ميزانية الدولة خلال الربع الاول من العام الحالي كانت 7 مليارات و811 مليون مانات مع النفقات البالغة 5 مليارات و255 مليون مانات بظهور فائض قدره مليارين و556 مليون مانات ولكن ملاءمة الاوضاع في القسم الباقي من العام ما برحت تقل واوضح أن هيئات الضرائب والجمارك رغم انها ضمنت توقعات الايرادات بفائض بالغ 2ر312 مليون مانات خلال الربع الاول من العام فإن الانحطاط العالمي المتعمق والاوضاع الغامضة الخاصة بالجائحة يؤثران سلبيا على الايرادات. وكلما دامت الصدمات العالمية أعيد النظر في الايرادات والنفقات ضمن سياسة الدعم المالي للاقتصاد الوطني.

واضاف قاسملي أن روسيا اتخذ سبيلا نحو تغيير معايير الميزانية لفترة سني 2020-2022م. واعدت كازاخستان مقترحات تحت تأثير الصدمات العالمية بزيادة الايرادات والنفقات في ميزانية عام 2020م. وتأمل حكومة اوكرانيا في تغطية عجز الميزانية بالاستقراض البالغ 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي مقابل تنازلات معينة. واما حكومة جورجيا التي تتوقع فقدان مليار دولار من ايراداتها البالغة 3ر4 مليارات دولار في ظل تأثير الصدمات العالمية شرعت في مباحثات حول الاستقراض مع المؤسسات المالية الدولية. وسائر بلاد المنطقة تحاول توازن الميزانية لعام 2020م على حساب زيادة دين الدولة الخارجي واعادة النظر في عجز الميزانية ومحاربة الازمة على حساب الدين الخارجي غالية ولكن أذربيجان بخلاف بلدان المنطقة ما اتخذت لا سبيل الاستدانة الخارجية ولا خفض سعر العملة الوطنية في محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والازمة الناجمة عنها بل استندت الى احتياطاتها فقط.