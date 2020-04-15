الخارجية: ليست الانتخابات المزعومة المنظمة من قبل ارمينيا إلا لعب لا قوة قانونية له

باكو، 15 أبريل ، أذرتاج

أجابت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاذربيجانية ليلى عبد الله يفا عن سؤال موجه من جانب وسائل الاعلام الجماهيرية عن جولة ثانية من الانتخابات المزعومة المنظمة في اقليم قراباغ الجبلي المحتل الاذربيجاني.

أفادت أذرتاج عن عبد الله يفا قولها إن موقف وزارة الخارجية الاذربيجانية من الانتخابات المزعومة غير الشرعية المنظمة من قبل البلد المحتل في اقليم قراباغ الجبلي المحتل الاذربيجاني من قبل ارمينيا معبر عنه في 31 مارس العام الحالي. وذكر الرئيس إلهام علييف وهو يبدي موقفا من هذه القضية في المشاورة بصيغة مؤتمر الفيديو المكرس للنتائج الاجتماعية الاقتصادية للربع الاول من عام 2020م المنعقد في 14 ابريل أن هذه الانتخابات المزعومة قد أبدت مرة اخرى أن هذا النظام الاجرامي العسكري غير الشرعي لا يعترف به احدٌ. ونشدد مرة اخرى على أن هذه الانتخابات المزعومة المنظمة من قبل هذا البلد المحتل بغض النظر الى مرحلة تنظم فيها ليس إلا لعب مزيف لا قوة قانونية له.

واود أن أكرر أن الانتخابات المنظمة على اراضي أذربيجان تقام وفقا لدستور البلد والتحديد الانتخابات من الممكن أن تنظم قانونيا في اقليم قراباغ الجبلي الاذربيجاني بعد ازالة عامل الاحتلال الحربي وبمشاركة كلتا طائفتي الاقليم ولا حاجة الى توضيح اضافي في هذه القضية.