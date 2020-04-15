وحدات الطائرات بدون طيار تنفذ تدريبات استكشافية دقيقة

باكو، 15 أبريل ، أذرتاج

تنفذ وحدات الطائرات بدون طيار من مختلف الانواع تدريبات شاملة وفقا لخطة الاستعدادات القتالية لعام 2020م المصدق عليها من جانب وزير الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الوحدات تزيد من معارفها العملية التكتيكية في التدريبات وتحسن مهاراتها.

وتتدرب وحدات الطائرات دون طيار في استكشاف اهداف في عمق دفاع العدو المشترط واكتشافا دقيقا مع تنفيذ المهام.