مقر العمليات: انتهاء مدة الحجر الصحي قريبا واستئناف التعليم ما زالا غير مطروحين للنقاش

باكو، 15 أبريل ، أذرتاج

قال ابراهيم محمدوف استمرار الاستقرار يعني توجه الاتجاه نحو ايجابي ولكن انتهاء مدة الحجر الصحي قريبا واستئناف التعليم ما زالا غير مطروحين للنقاش .

أفادت أذرتاج عن محمدوف الناطق باسم مجلس الوزراء الاذربيجاني قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن الاوضاع يمكن أن تكون في أذربيجان طيبة ولكن هذا لا يعني أننا نعود الى الاوضاع ما قبل الحجر الصحي وأن يستأنف الدروس. هذا غير معلوم بعدُ واستئناف الدروس في المدارس ممكنٌ بعد الخروج من نظام الحجر الصحي الخاص وانتهاء مدة الحجر الصحي قريبا واستئناف التعليم ما زالا غير مطروحين للنقاش.