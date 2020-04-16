الرئيس إلهام علييف: قرارات وآراء مجلس اوروبا حول أذربيجان لا يهمني وما همتني أبدا

باكو، 16 أبريل ، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إنني يجب أن اذكر بصدد النزاع المعلوم أن ضربة كبيرة تالية أنزلت مؤخرا على دعاية ارمينيا وعموما على موقف ارمينيا من النزاع وهذه الضربة قد أنزلوها على أنفسهم اصلا والبتة أن فعالياتنا المستهدفة والعلاقات المقامة مع المنظمات الدولية قد زادت من قوة وشدة هذه الضربة. ويدور الحديث عن الانتخابات المزعومة للرئيس المزعوم المنظمة في جمهورية قراباغ الجبلي المزعومة. وقد اظهرت هذه الانتخابات المزعومة مرة اخرى أن هذا النظام العسكري غير الشرعي لا يعترف به احد وبعد الانتخابات المزعومة لم تعترف اية من المنظمات الدولية النافذة كلها بهذه الانتخابات وأدلت بتصريحات واضحة بهذا الصدد.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في مشاورة مؤتمر الفيديو انعقدت تكريسا للنتائج الاجتماعية الاقتصادية للربع الاول من عام 2020م الحالي بإشراف الرئيس إلهام علييف في 14 ابريل اليوم إن المندوبات المشاركة في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا وهي الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وروسيا أدلت بتصريحات. كما صرحت بهذا الصدد الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا. وأدلى الاتحاد الاوروبي وحتى البرلمان الاوروبي الذي يتخذ موقفا مغرضا منحازا منا بتصريحين. وكلك منظمات الناتو والتعاون الاسلامي وحركة عدم الانحياز والمجلس التركي كل هذه المنظمات يمكن أن نقول إنها تجمع غالبية مطلقة من العالم. و120 بلد في حركة عدم الانحياز واكثر من 50 بلدا في منظمة التعاون الاسلامي ونحو 30 بلدا في الاتحاد الاوروبي ونحو 50 بلدا في منظمة الامن والتعاون في اوروبا. وكل هذه المنظمات لم تعترف بهذه الانتخابات المزعومة وقد أبدت مرة اخرى أن اقليم قراباغ الجبلي جزء لا يتجزأ من أذربيجان. وهذا قد أظهر مرة اخرى وقد قلت ذلك واود أن اقول مرة اخرى أن قراباغ الجبلي هو أذربيجان وعلامة تعجب.

واضاف الرئيس إلهام علييف " ولكني اود أن يعلم مواطنو أذربيجان أن هذه المنظمات الدولية ليس بينها اسم منظمة واحسب أن الجميع يفهم أن الحديث يدور حول مجلس اوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا التي لا تبخل من جهد منذ السنوات الطويلة خلال مدة 20 سنة إلا وتبذلها من اجل تشويه سمعة أذربيجان وقذف أذربيجان.

واكد رئيس الدولة على أن الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا صامتة ازاء هذه القضية مبلغا أن " كل هذه المنظمات بما فيه المنظمات الاوروبية تبين أننا لا نعترف بهذه الانتخابات ويعني هذا معنى لا لبس فيه ولا مواربة أن اقليم قراباغ الجبلي هو أذربيجان. ولماذا تصمت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا؟ ولماذا لا تقول هذا؟ جواب السؤال واضح. لأن القوى المناهضة لاذربيجان التي تجمعت فيها والقوى الموالية لارمينيا فيها تنظر الى أذربيجان بنظرة عدو. ولا اهمية لأي توبيخ يأتي من تلك المنظمة بحقنا وقد قلت وأقول مرة اخرى إن قرارات اتخذوها ليست إلا قطعة ورقة بالنسبة لي ولا يهمني رأي تلك المنظمة حول أذربيجان وما همني أبدا."