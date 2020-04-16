مقر العمليات: مواطنونا في الخارج سيتمكنون من العودة الى أذربيجان بعد 20 ابريل

باكو، 16 أبريل ، أذرتاج

قال ابراهيم محمدوف إن مواطنينا في الخارج سيتمكون من العودة الى أذربيجان بعد 20 ابريل .

أفادت أذرتاج عن محمدوف الناطق باسم مجلس الوزراء الاذربيجاني قوله في مؤتمر صحفي عقده في 15 ابريل اليوم إن الحدود أغلقت بسبب امتلاء أماكننا للحجر الصحي وستمهد امكانية استقبال ما يتراوح بين 300-400 شخص اسبوعيا من الخارج بعد 20 ابريل ومن المنتظر اساسا الذين يعودون من روسيا وستشرع بوابة خاصة في النشاط باسم "أعود الى البيت" ابتداء من 17 ابريل. ويمكن للذين يرغبون في العودة من روسيا أن يسجلوا عن طريق هذه البوابة. ونطلق بعد 20 ابريل نشاط هذه العملية. وبعد ذلك من الممكن أن نحضر المواطنين تدريجيا من تركيا وسائر البلدان ايضا. والمحضرين البلدَ سوف يحتجزون في الحجر الصحي الالزامي خلال مدة ما بين 14-21 يوما.