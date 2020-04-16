البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لـ 16 أبريل
AzerTAg.az
باكو، 16 أبريل ، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 أبريل نيسان.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 16 أبريل نيسان كما يلي:
العملة الكود نومينال السعر
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0275
أورو EUR 1 1.8358
دولار أسترالي AUD 1 1.1302
روبل بلاروسي BYN 1 0.771
ريال برازيلي BRL 1 0.3896
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.113
كرون دنماركي DKK 1 0.2458
لاري جورجي GEL 1 0.6008
روبي هندي INR 1 0.0237
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2187
دولار كندا CAD 1 1.2852
دينار الكويت KWD 1 5.571
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4064
بيسو المكسيك MXN 1 0.0914
جنيه مصري EGP 1 0.1089
لاي مولدوفا MDL 1 0.0958
كرون النرويج NOK 1 0.1828
زلوتي بولندا PLN 1 0.4301
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0045
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0243
روبل روسي RUB 1 0.0267
حقوق السحب الخاصة
لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3198
دولار سنغافورة SGD 1 1.2142
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1754
دولار تايوان TWD 1 0.0562
ليرة تركيا TRY 1 0.2794
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0698
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0813
كرون التشيك CZK 1 0.0736
يوان الصين CNY 1 0.2421
جنيه إنجلترا GBP 1 2.1951
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4959
كرون السويد SEK 1 0.1734
فرنك سويسرا CHF 1 1.7279
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1418
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.5264
بيسو تشيلي CLP 100 0.2128
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0123
ريال إيران IRR 100 0.004
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