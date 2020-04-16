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    تغريم 22 ألفا و 859 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم

    ١٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٤١]

    باكو، 16 أبريل ، أذرتاج

    قالت الإدارة العامة لشرطة المرور لوزارة الداخلية في بيان إن طواقم شرطة المرور بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي شرطة المرور عند منافذ العبور المقامة على مختلف مناطق البلاد بما فيه حدود المحافظات والمدن ذات الاهمية الجمهورية ومدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

    وجاء في البيان أن موظفي الشرطة عاقبوا 22 ألفا و 859 شخص متنقل مرور على طرق الجمهورية بما فيها الطبرق البرية بالعاصمة منذ 1 ابريل الى اليوم وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.

    AZERTAG.AZ :تغريم 22 ألفا و 859 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم
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