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    انخفاض سعر النفط "أذري لايت"

    ١٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٢]

     

    باكو، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 20.26 دولارا بانخفاض مسجل عند 2.32 دولارا.

    يذكر انه بلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 16.53 دولار في شهر أبريل لعام 2020 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.

    AZERTAG.AZ : انخفاض سعر النفط "أذري لايت"
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