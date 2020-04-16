رفض دفع اعانة احادية الدفع لـ 20 الف شخص اتضح انهم ليسوا بعاطلين عن العمل

باكو، 16 أبريل ، أذرتاج

حددت انظمة المعلومات الالكترونية أن 20 الف شخص ممن راجعوا الكترونيا لاجل الحصول على اعانة احادية الدفع ليسوا بعاطلين عن العمل في الوقت الحاضر وأرسلت الى كل واحد منهم الرسائل القصيرة عن رفض دفع الاعانات احادية الدفع لهم.

قالت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في بيان إن الاعانات احادية الدفع تدفع للعاطلين عن العمل والغرض دعم الدولة لرفاهيتهم بيد أن الوزارة تتلقى تارة مراجعات عن بعض العاملين والحاصلين على الرواتب سعيا منهم الى تقديمهم كأنهم عاطلين عن العمل للاستفادة من برنامج الاعانات ذات وحيدة الدفع.

واوضحت أن كون الشخص عاطلا عن العمل ام عاملا عند تحاليل معلومات من خلال أنظمة المعلومات الالكترونية المناسبة وتصدر قرارات موضوعية وفقا لنتائجها.

وكشفت التحليلات عن أن الـ20 الف شخص المذكورين عاملون على اساس عقود العمل حاليا مما ادى الى صدور قرارات رفض دفع الاعانات احادية الدفع لهم.

وتستمر تحاليل المعلومات المقدمة.