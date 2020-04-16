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    سياسة


    اوزبكستان تعين سفيرا جديدا في أذربيجان

    ١٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]

    طشقند، 16 أبريل ، أذرتاج 

    عينت اوزبكستان سفيرا جديدا لدى أذربيجان.

    قالت وزارة الخارجية الاوزبكية إن السفير جديد التعيين هو بهرام اشرفخانوف الذي كان يتولى قبل ذلك منصب مدير تنفيذي لدى صندوق المعاشات التقاعدية خارج الميزانية لدى وزارة المالية الاوزبكية بعد أن شغل مناصب مختلفة منها نائب وزير المالية وسفير بلاده لدى الاتحاد الروسي وغيرها.

    كنكرلي مراسل أذرتاج

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