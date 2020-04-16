الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر 17 بئرا ارتوازية لدى 17 منطقة سكنية في محافظة قاخ

باكو، 16 أبريل ، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في السادس عشر من ابريل نيسان اليوم على مرسوم ينص على "التدابير الإضافية بشأن تحسين ضمان المزارع بالري وتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب بمحافظة قاخ ".

أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 19ر1 مليون مانات من المبلغ المنصوص عليه لحفر الآبار الارتوازية بغية تحسين تزويد أقاليم أذربيجان بالمياه للري والشرب في تقسيم الأموال المتوخاة للاستثمار الحكومي الأساسي في ميزانية الدولة لعام 2020م لشركة استصلاح الأراضي وإدارة المياه بغية تحسين ضمان المزارع بمياه الري وحفر 17 بئرا ارتوازية لتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب لدى 17 منطقة سكنية يقطنها 28701 نسمة بمحافظة قاخ شمال غربي البلاد.

وستحفر الابار الارتوازية لدى مدينة قاخ وقرى ألمالي وبايدارلي وديمه داغلي وعلي بيكلي وجوللوك وإيباخلي وكيجيك ألاتمير وقرادوداق وقينديرغا وقبجاك وقوراغان ولاله باشا ومارسان وتوراجلي وأوزون تاله وزرنه.