تعيين رئيس للبنك المركزي
AzerTAg.az
١٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٤٨]
باكو، 16 أبريل ، أذرتاج
وقع الرئيس إلهام علييف في السادس عشر من ابريل اليوم على مرسوم ينص على تعيين ائلمان رستموف لمنصب رئيس البنك المركزي الاذربيجاني.
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