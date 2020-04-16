باكو، 16 أبريل ، أذرتاج وقع الرئيس إلهام علييف في السادس عشر من ابريل اليوم على مرسوم ينص على تعيين ائلمان رستموف لمنصب رئيس البنك المركزي الاذربيجاني.

AZERTAG.AZ : تعيين رئيس للبنك المركزي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده