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    اقتصاد


    تعيين رئيس للبنك المركزي

    ١٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٤٨]

    باكو، 16 أبريل ، أذرتاج

    وقع الرئيس إلهام علييف في السادس عشر من ابريل اليوم على مرسوم ينص على تعيين ائلمان رستموف لمنصب رئيس البنك المركزي الاذربيجاني.

     

    AZERTAG.AZ :تعيين رئيس للبنك المركزي
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