بيان طبيب حول مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي

باكو، 16 أبريل ، أذرتاج

أصدر اتحاد ادارة الفروع الطبية الاقليمية طبيب بيانا حول مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي.

أفادت أذرتاج أن بيان طبيب جاء فيه ما يلي:

" نبين بصدد مقطع فيديو نشره ساكن مدينة كنجة في الايام الاخيرة بالادعاء باخضاعه للعلاج الالزامي مع مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لدى مستشفى جورانبوي المركزي حال كون نتائج فحوصه الطبية لاكتشاف عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 سلبية أن المواطن المذكور اخذت عنه عينات للتحليل لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في 11 و13 ابريل عام 2020م وكانت نتائج الفحوص الطبية ايجابية عند كلتا المرتين.

ويدعا في مقطع الفيديو بأن المواطن ارسلت اليه رسالة قصيرة عبر نظام الرسائل القصيرة الجوالة أن نتيجة فحوصه الطبية سلبية. وحقق طبيب على الفور القضية واتضح أن المواطن المذكور موظف قسم التسجيل لدى عيادة مدينة كنجة رقم 6 وحينما أخذت عينات للفحوص الطبية قام بضعة اشخاص بتقديم أرقام هاتف محمول واحد وارسلت نتائج الفحوص الطبية لأحد من اؤلئك الاشخاص عبر نظام الرسائل القصيرة. وعلى الرغم من ذلك أحيط المواطن المذكور مرارا علما بأن نتائج فحوصه الطبية في كلتا الحالتين كانت ايجابية مع ابراز النتائج الاختبارية اليه.

بيد أن المواطن المشار اليه حاول مرارا خرق قواعد نظام الحجر الصحي ممتنعا عن تلقي العلاج".