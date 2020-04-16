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    ارتفاع حصاد فيروس كورونا المستجد في قيرغيزستان الى 466

    ١٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:١٧]

    بشكيك، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان بواقع 47 حالات إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 466 شخص.

    قال نائب وزير الصحة القيرغيزي نوربولوت أوسنبكوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بشكيك إن جميع المصابين الجدد من بين المحتجزين للحجر الصحي الخاص ومنهم 215 ذكرا و251 إناثا.

    وقد توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 5 أشخاص.

    وتعافى من المرض 91 مصابا وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصاد فيروس كورونا المستجد في قيرغيزستان الى 466
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