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    ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا في أوزبكستان الى 135

    ١٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]

    طشقند، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وقالت وزارة الصحة الاوزبكية إن عدد المصابين في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصل إلى 1349 شخص بواقع 135 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة مفيدة أن حالات الاصابة الجديدة ازدادت من بين المحتجزين للحجر الصحي والعزلة الذاتية.

    وقال في البيان إن 107 مصاب تعافوا من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الان فقد 4 مصابين حياتهم. وما زال اكثر من 80 الف شخص في البلد تحت الرقابة الطبية المشددة والحجر الصحي وكذلك العزلة الذاتية في مساكنهم.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا في أوزبكستان الى 135
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