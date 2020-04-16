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    ازدياد ضحايا فيروس كورونا المستجد في مصر

    ١٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٣٩]

    القاهرة، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وصل عدد المتوفين بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 183 حالة في مصر.

    قالت وزارة الصحة إنها سجلت 5 حالات وفاة أخرى خلال اليوم الماضي بهذه العدوى موضحا أن بينهم اجنبيا فيما أوضح الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد أن 155 حالة جديدة للإصابة في البلد مسجلة في 15 أبريل ليصل عدد المصابين بذلك 2505 مصاب.

    وجاء في بيان الوزارة أن عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن بلغ 553 شخص.

     

    AZERTAG.AZ :ازدياد ضحايا فيروس كورونا المستجد في مصر
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