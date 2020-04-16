زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا

ويلنوس، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا بواقع 21 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1091 شخص.

قالت وزارة الصحة الليتوانية إن 44 الفا و677 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ21 شخصا من 1987 شخص.

ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

يذكر أن ليتوانيا سجلت فيها حتى الآن 30 واقعة وفاة بسبب هذا المرض.