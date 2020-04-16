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    ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا

    ١٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٠٤]

    ريغا، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 666 شخص.

    قالت وزارة الصحة اللاتفية إن 29 الفا و896 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

    وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ9 أشخاص من 878 شخص.

    ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

    يذكر أن لاتفيا سجلت فيها حتى الآن 5 وقائع وفاة بسبب هذا المرض.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا
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