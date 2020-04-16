تسجيل عدد المصابين بكورونا في استونيا 1434 شخص

تالين، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا بواقع 34 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1434 شخص.

قالت وزارة الصحة الاستونية إن 36 الفا و24 شخصا خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ34 شخصا من 2058 شخص.

ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

يذكر أن لاتفيا سجلت فيها حتى الآن 36 حالة وفاة بسبب هذا المرض.