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    491 حالة اصابة بفيروس كورونا في رومانيا

    ١٦.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٠٤]

    بوخارست، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في رومانيا بواقع 491 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 7707 شخص.

    تم علاج 243 شخص في المستشفيات الخاصة. خضع 22 الفا و866 شخص للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء. تعافى 1357 مصاب من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الان فقد 387 مصاب حياتهم.

    ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

    تم تسجيل حتى الآن 387 حالة وفاة بسبب هذا المرض.

    AZERTAG.AZ :491 حالة اصابة بفيروس كورونا في رومانيا
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