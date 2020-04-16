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    زلزال بقوة 5.6 يضرب إندونيسيا

    ١٦.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٤٢]

    طوكيو، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ان زلزالا بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب اندونيسيا. وقع الزلزال على عمق 29 كيلومترا وعلى بعد 84.5 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة ترناته.

    ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال. ولم تعلن عن المد البحري تسونامي.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.6 يضرب إندونيسيا
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