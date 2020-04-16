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    ارتفاع حجم المنتجات المصدرة من اللدائن ومصنوعاتها

    ١٦.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:١٤]

    باكو، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المصدرة من اللدائن ومصنوعاتها من البلد خلال الربع الاول.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن حجم الصادرات من اللدائن ومنتجاتها خلال الفترة الذكورة بلغ اكثر من 58.9 ألف طن.

    بلغت قيمة اللدائن ومنتجاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها 46.3 مليون دولار.

    يذكر أن البلد صدر منه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 53.5 ألف طن من اللدائن ومنتجاتها بقيمة 48.3 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حجم المنتجات المصدرة من اللدائن ومصنوعاتها
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