مساعد الرئيس: لا تخطط حاليا استعادة المواصلات الجوية الاذربيجانية

باكو، 16 أبريل ، أذرتاج

قال حكمت حاجييف لا تخطط حاليا استعادة المواصلات الجوية الاذربيجانية وهذا يشمل على شهر مايو ايضا.

أفادت أذرتاج عن حاجييف مساعد الرئيس الاذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن تنفيذ الرحلات الجوية لنقل الركاب ممنوع خلال هذه الفترة باستثناء رحلات مستأجرة وتتخذ هذه التدابير من اجل التصدي لدخول عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الى البلد من الخارج ولاعادة الاصابة.