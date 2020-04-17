مساعد الرئيس: رغم أن الاوضاع في البلد مرضية تتخذ تدابير لازمة لتمديد نظام الحجر الصحي

باكو، 17 أبريل ، أذرتاج

قال حكمت حاجييف إن الاوضاع الصحية الوبائية بشأن عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان تحت السيطرة الكاملة نتيجة التدابير المتخذة.

أفادت أذرتاج عن حاجييف مساعد الرئيس الاذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن الاوضاع الراهنة في البلد بشأن عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مرضية ولكنه من الواجب مواصلة اتخاذ تدابير وقائية ايضا.

واضاف مساعد الرئيس أن تدابير لازمة لتمديد مدة نظام الحجر الصحي تتخذ وتنفذ التدابير الخاصة بتمديد مدة نظام الحجر الصحي في سائر البلاد ايضا حيث أنه لا يجوز استعجال في اتخاذ قرار بشأن نظام الحجر الصحي وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.