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    سعر النفط في الأسواق العالمية

    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:١١]

    باكو، 17 أبريل / نيسان،(أذرتاج)

    تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 28.54 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.72 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 19.64 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.23 دولارا.

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