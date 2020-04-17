وزارة العدل تسجل حزبي الديمقراطيين الاحرار والزمان الجديد

باكو، 17 أبريل ، أذرتاج

بعد استعادة الدولة استقلالها اتخذت خطوات هامة رامية الى تشكل وتنمية النظام متعدد الاحزاب من أسس الدولة الديمقراطية والقانونية والمجتمع المدني التي وضع اساسها من جانب الزعيم الوطني العام حيدر علييف.

وسجلت وفقا للتشريع الذي يسوي الفعاليات في هذا المجال خلال الفترة الماضية 55 حزبا سياسيا مختلف الاتجاهات تميزت باهدافها واغراضها.

وتنفذ اليوم الاصلاحات المستهدفة واسعة النطاق في جميع المجالات ومن ضمنها مجال تنمية النظام السياسي من جانب الرئيس إلهام علييف.

ودرست وزارة العدل وثائق مقدمة من قبل حزبي الديمقراطيين الاحرار والزمان الجديد للتسجيل واتخذ قرارا تسجيلهما.

وفي هذا السياق، عقد اجتماع في 16 ابريل بوزارة العدل برئيسي الحزبين المسجلين بقيادة وزارة العدل وقدمت اليهما شهادتي التسجيل.

واكد رئيسا الحزبين على تأييدهما بالعملية المنطلقة بإرادة رئيس البلد في مجال تنمية نظام التعددية الحزبية معبرين عن رضاهما عن الاعمال المنفذة وقالا إنهما على يقين من أن الخطوات المتخذة في هذا المجال تخدم لتعزيز مقومات الدولة.