  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    وزارة العدل تسجل حزبي الديمقراطيين الاحرار والزمان الجديد

    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:١٥‎]

    باكو، 17 أبريل ، أذرتاج

    بعد استعادة الدولة استقلالها اتخذت خطوات هامة رامية الى تشكل وتنمية النظام متعدد الاحزاب من أسس الدولة الديمقراطية والقانونية والمجتمع المدني التي وضع اساسها من جانب الزعيم الوطني العام حيدر علييف.

    وسجلت وفقا للتشريع الذي يسوي الفعاليات في هذا المجال خلال الفترة الماضية 55 حزبا سياسيا مختلف الاتجاهات تميزت باهدافها واغراضها.

    وتنفذ اليوم الاصلاحات المستهدفة واسعة النطاق في جميع المجالات ومن ضمنها مجال تنمية النظام السياسي من جانب الرئيس إلهام علييف.

    ودرست وزارة العدل وثائق مقدمة من قبل حزبي الديمقراطيين الاحرار والزمان الجديد للتسجيل واتخذ قرارا تسجيلهما.

    وفي هذا السياق، عقد اجتماع في 16 ابريل بوزارة العدل برئيسي الحزبين المسجلين بقيادة وزارة العدل وقدمت اليهما شهادتي التسجيل.

    واكد رئيسا الحزبين على تأييدهما بالعملية المنطلقة بإرادة رئيس البلد في مجال تنمية نظام التعددية الحزبية معبرين عن رضاهما عن الاعمال المنفذة وقالا إنهما على يقين من أن الخطوات المتخذة في هذا المجال تخدم لتعزيز مقومات الدولة.

    AZERTAG.AZ : وزارة العدل تسجل حزبي الديمقراطيين الاحرار والزمان الجديد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٠]
    وزارة العمل: تسجيل زيادة كبيرة في عدد عقود العمل منذ مطلع العام
    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:١٩]
    معاقبة 120 شخص راجعوا نظام استئذان 8103 للمشاركة في التشييع خداعا
    الداخلية توضح: من هم الاقارب بالصهر في التشريع؟
    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٥‎١]
    تغريم 25 ألفا و 402 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم
    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٢٧]
    إدارة الشرطة: تغريم 2543 سائق وراكب آخر لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص
    وزارة العدل تسجل حزبي الديمقراطيين الاحرار والزمان الجديد