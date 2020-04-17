وزارة الاقتصاد تنبه المؤسسات التجارية المؤيدة بالدعم المالي

باكو، 17 أبريل ، أذرتاج

نبهت وزارة الاقتصاد المؤسسات التجارية واصحاب المشروعات المؤيدة بالدعم المالي بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من عدم الاقدام على أي فصل أو عزل او تسريح للعمال.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة انها نادت دافعي الضرائب قائلة:

"ايها دافعو الضرائب المحترمون!

عليكم الوقوف وقفة حساسة من مسائل العمالة والتشغيل في الظروف الموجودة المتكونة في ظل جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وإياكم أن تقدموا على أي فصل أو عزل أو تسريح للعمال وأن على حفض او قطع الرواتب.

واعلموا أن الوزارة قائمة بالرقابة المشددة على هذه المسائل خاصة دافعي الضرائب الذين حصلوا على الدعم المالي عن الدولة بسبب الجائحة وستعاقب أية مخالفة وفقا للتشريع ساري المفعول."