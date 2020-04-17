ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في جورجيا الى 370

تبيليسي، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 22 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 5079 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 558 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19.

وتعافى 77 مصابا بالعلاج بينما توفي 3 مصابين في جميع انحاء البلد.

ويذكر أن ثلاثة أشخاص آخرين مصابين بالفيروس التاجي نقلوا إلى جورجيا في الخارج.

خمسة عشر من المصابين هم من مقاطعة بولنيسي حيث يعيش الأذربيجانيون قيها. أحدهم كاهن في الكنيسة.