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    ازدياد عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان

    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٢١]

    طشقند، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وقالت وزارة الصحة الاوزبكية إن عدد المصابين في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصل إلى 1380 شخص بواقع 135 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة مفيدة أن حالات الاصابة الجديدة ازدادت من بين المحتجزين للحجر الصحي والعزلة الذاتية.

    وقال في البيان إن 129 مصاب تعافوا من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الان فقد مصاب حياته.

    AZERTAG.AZ : ازدياد عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان
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