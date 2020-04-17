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    اعمال التطهير المشددة على اكثر من 150 شارع باكو غدا
    يرجا عدم الخروج من المساكن

    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٢]

    باكو، 17 أبريل ، أذرتاج

    ستنفذ في 18 ابريل غدا اعمال التطهير المشددة باستخدام المواد الكيماوية

    الخاصة علاوة على عمليات التطهير الجارية على اكثر من 150 شارع في

    العاصمة باكو اختيرت وفقا لكثافة حركة المرور وعلى اساس توصيات الخبراء.

    ويرجا من السكان عدم الخروج من المساكن إلا لضرورة قصوى.

     

    AZERTAG.AZ :اعمال التطهير المشددة على اكثر من 150 شارع باكو غدا
    يرجا عدم الخروج من المساكن
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    اعمال التطهير المشددة على اكثر من 150 شارع باكو غدا يرجا عدم الخروج من المساكن