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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يعقد جلسة مؤتمر فيديو مع وزيري العمل والضمان الاجتماعي بابايف والاقتصاد جباروف

    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٠]

    باكو، 17 أبريل ، أذرتاج

    عقد الرئيس إلهام علييف في 17 ابريل اليوم جلسة مؤتمر فيديو مع وزير

    العمل والضمان الاجتماعي ساحل بابايف ووزير الاقتصاد ميكائيل جباروف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يعقد جلسة مؤتمر فيديو مع وزيري العمل والضمان الاجتماعي بابايف والاقتصاد جباروف
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