باكو، 17 أبريل ، أذرتاج عقد الرئيس إلهام علييف في 17 ابريل اليوم جلسة مؤتمر فيديو مع وزير العمل والضمان الاجتماعي ساحل بابايف ووزير الاقتصاد ميكائيل جباروف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعقد جلسة مؤتمر فيديو مع وزيري العمل والضمان الاجتماعي بابايف والاقتصاد جباروف

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