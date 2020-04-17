الرئيس إلهام علييف يعقد جلسة مؤتمر فيديو مع وزيري العمل والضمان الاجتماعي بابايف والاقتصاد جباروف
AzerTAg.az
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٠]
باكو، 17 أبريل ، أذرتاج
عقد الرئيس إلهام علييف في 17 ابريل اليوم جلسة مؤتمر فيديو مع وزير
العمل والضمان الاجتماعي ساحل بابايف ووزير الاقتصاد ميكائيل جباروف.
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