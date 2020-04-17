باكو، 17 أبريل ، أذرتاج

عناصر اجهزة انفاذ القانون حددوا خلال مدة قصيرة أشخاصا انتهكوا متطلبات

قواعد نظام الحجر الصحي الخاص ضد الوباء المفروض على نطاق البلد

باستئذانهم غير الشرعي لمراجعاتهم نظام استئذان 8103 نظام الاستئذان

والمراقبة خلال فرض قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بذريعة المشاركة في

تشييع جنازة الاقارب بالصهر او لاجل المشاركة في حفلات تأبينية للذين لا

يتسمون بصفة قريب بالصهر والقي القبض عليهم.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن عناصر الشرطة واجهزة انفاذ

القانون حددوا خلال الفترة ما بين 16-17 أبريل هويات 120 شخص عموما في

مختلف محافظات البلد والعاصمة باكو لجأوا الى استخدام هذا الاسلوب

لانتهاك قواعد الحجر الصحي الخاص واحضروا ادارات وشعب وفروع الشرطة ذات

الصلة واسفرت الاجراءات القانونية بحقهم بعد التحقيق معهم عن تغريمهم

اداريا وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني

التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد

الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.

واوضحت الداخلية أن القانون المدني الجنائي الاذربيجاني ينص في المادة

الـ19 على أن الذين يعدون تشريعا الاقارب بالصهر هم والد الأبوين ووالدة

الابوين والابوان والابوان بالتبني والاخ لأمه والاخ لابيه والاخت لامها

والاخت لأبها والزوج والزوجة والاولاد والاولاد بالتبني والحفيد

والحفيدة.

واكدت الوزارة على أن كل مراجعة مرسلة الى نظام استئذان 8103 تخضع

للتحقيق والتدقيق وبالتالي يطلب من المواطنين بالتجنب من سوء استخدام هذا

النظام وإلا يترتب عليه العقاب وفقا للتشريع ساري المفعول اداريا

وجنائيا.