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    معاقبة 120 شخص راجعوا نظام استئذان 8103 للمشاركة في التشييع خداعا
    الداخلية توضح: من هم الاقارب بالصهر في التشريع؟

    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:١٩]

    باكو، 17 أبريل ، أذرتاج

    عناصر اجهزة انفاذ القانون حددوا خلال مدة قصيرة أشخاصا انتهكوا متطلبات

    قواعد نظام الحجر الصحي الخاص ضد الوباء المفروض على نطاق البلد

    باستئذانهم غير الشرعي لمراجعاتهم نظام استئذان 8103 نظام الاستئذان

    والمراقبة خلال فرض قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بذريعة المشاركة في

    تشييع جنازة الاقارب بالصهر او لاجل المشاركة في حفلات تأبينية للذين لا

    يتسمون بصفة قريب بالصهر والقي القبض عليهم.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن عناصر الشرطة واجهزة انفاذ

    القانون حددوا خلال الفترة ما بين 16-17 أبريل هويات 120 شخص عموما في

    مختلف محافظات البلد والعاصمة باكو لجأوا الى استخدام هذا الاسلوب

    لانتهاك قواعد الحجر الصحي الخاص واحضروا ادارات وشعب وفروع الشرطة ذات

    الصلة واسفرت الاجراءات القانونية بحقهم بعد التحقيق معهم عن تغريمهم

    اداريا وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني

    التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد

    الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.

    واوضحت الداخلية أن القانون المدني الجنائي الاذربيجاني ينص في المادة

    الـ19 على أن الذين يعدون تشريعا الاقارب بالصهر هم والد الأبوين ووالدة

    الابوين والابوان والابوان بالتبني والاخ لأمه والاخ لابيه والاخت لامها

    والاخت لأبها والزوج والزوجة والاولاد والاولاد بالتبني والحفيد

    والحفيدة.

    واكدت الوزارة على أن كل مراجعة مرسلة الى نظام استئذان 8103 تخضع

    للتحقيق والتدقيق وبالتالي يطلب من المواطنين بالتجنب من سوء استخدام هذا

    النظام وإلا يترتب عليه العقاب وفقا للتشريع ساري المفعول اداريا

    وجنائيا.

    AZERTAG.AZ :معاقبة 120 شخص راجعوا نظام استئذان 8103 للمشاركة في التشييع خداعا
    الداخلية توضح: من هم الاقارب بالصهر في التشريع؟
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