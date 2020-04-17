حالة وفايات بفيروس كورونا في فرنسا تصل لـ18 ألفا

باريس، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في فرنسا بواقع 108 الف و847 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 2641 شخص.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المدير العام بشؤون الصحة الفرنسية جيروم سالامون في المؤتمر الصحفي ان اكثر من 75 الف شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19.

6248 مريض في حالة خطيرة. وتم تسجيل 17 الفا و920 حالة وفاة بسبب وباء كوفيد 19 في البلاد خلال اليوم الماضي. كان هناك 11 الفا و60 حالة وفاة في المستشفيات و6 آلاف و860 حالة وفاة في دور رعاية المسنين.