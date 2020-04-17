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    وزارة العمل: تسجيل زيادة كبيرة في عدد عقود العمل منذ مطلع العام

    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٠]

    باكو، 17 أبريل ، أذرتاج

    تدابير شاملة منفذة لمحاربة اقتصاد الظل والعمالة غير الرسمية وفقا

    لتوجيهات الرئيس إلهام علييف مكنت من زيادة عدد عقود العمل.

    قالت وزارة العمل والضمان الاجتماعي إنها سجلت ارتفاعا في عقود العمل

    خاصة في القطاع الخاص منذ مطلع العام بلغ 80 الف عقد عمل وذلك على اساس

    نظام "بلاغ عقد العمل" للوزارة.

    وتقوم الوزارة يوميا بمراقبة الكترونية على حالات تسريح العمال دون اساس

    له في القطاع الخاص او تقليل عدد العمال وذلك بعد أن وجهت الوزارة بلاغات

    منذرة مناسبة الى اصحاب الاعمال مسبقا حيث أن الاحتفاظ بوظائف العمل خاصة

    زيادة عقود العمل في هذا القطاع يدل على التزام اصحاب المشاريع ورجال

    الاعمال بمبدأ التضامن الاجتماعي.

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