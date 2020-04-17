استيراد 4.9 الف طن من المنتجات الصيدلانية

باكو، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

بلغ حجم واردات المنتجات الصيدلانية 4.9 الف طن خلال الربع الأول من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الصيدلية المستوردة إلى البلد خلال الفترة المذكورة بلغت 85 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن حجم المنتجات الصيدلانية المستوردة إلى البلد خلال الفترة عينها من العام الماضي بلغ 2.7 الف طن بقيمة 56.1 مليون دولار.