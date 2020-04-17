هنغاريا تستحوذ أسهما لدى أكبر مشروعَيِ النفط الاذربيجانيين
AzerTAg.az
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:١٠]
باكو، 17 أبريل ، أذرتاج
استحوذت شركة مول الهنغارية أسهما لدى اكبر مشروعي النفط الاذربيجانيين
مجموعة حقول النفط والغاز البحرية أذري وتشيراق وجونشلي وخط أنابيب نقل
النفط باكو – تبيليسي – جيهان.
أفادت أذرتاج عن شركة شيفرون أن الشركة الامريكية باعت أسهمها لدى مشروع
أذري – تشيراق – جونشلي وباكو – تبيلسي – جيهان لشركة مول مقابل 57ر1
مليار دولار.
واصبحت شركة مول الهنغارية مساهمة اذري – تشيراق – جونشلي بنسبة 57ر9 في
المائة وباكو – تبيليسي – جيهان بنسبة 9ر8 في المائة.
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