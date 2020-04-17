  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    هنغاريا تستحوذ أسهما لدى أكبر مشروعَيِ النفط الاذربيجانيين

    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:١٠]

    باكو، 17 أبريل ، أذرتاج

    استحوذت شركة مول الهنغارية أسهما لدى اكبر مشروعي النفط الاذربيجانيين

    مجموعة حقول النفط والغاز البحرية أذري وتشيراق وجونشلي وخط أنابيب نقل

    النفط باكو – تبيليسي – جيهان.

    أفادت أذرتاج عن شركة شيفرون أن الشركة الامريكية باعت أسهمها لدى مشروع

    أذري – تشيراق – جونشلي وباكو – تبيلسي – جيهان لشركة مول مقابل 57ر1

    مليار دولار.

    واصبحت شركة مول الهنغارية مساهمة اذري – تشيراق – جونشلي بنسبة 57ر9 في

    المائة وباكو – تبيليسي – جيهان بنسبة 9ر8 في المائة.

     

    AZERTAG.AZ :هنغاريا تستحوذ أسهما لدى أكبر مشروعَيِ النفط الاذربيجانيين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٢]
    نقل 7.6 مليون طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال الربع الأول
    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:١٨]
    ارتفاع تصدر ديزل وبنزين
    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:١١]
    سعر النفط في الأسواق العالمية
    ١٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:١٧]
    سعر النفط في الأسواق العالمية
    هنغاريا تستحوذ أسهما لدى أكبر مشروعَيِ النفط الاذربيجانيين