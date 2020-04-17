باكو، 17 أبريل ، أذرتاج استحوذت شركة مول الهنغارية أسهما لدى اكبر مشروعي النفط الاذربيجانيين مجموعة حقول النفط والغاز البحرية أذري وتشيراق وجونشلي وخط أنابيب نقل النفط باكو – تبيليسي – جيهان. أفادت أذرتاج عن شركة شيفرون أن الشركة الامريكية باعت أسهمها لدى مشروع أذري – تشيراق – جونشلي وباكو – تبيلسي – جيهان لشركة مول مقابل 57ر1 مليار دولار. واصبحت شركة مول الهنغارية مساهمة اذري – تشيراق – جونشلي بنسبة 57ر9 في المائة وباكو – تبيليسي – جيهان بنسبة 9ر8 في المائة.

AZERTAG.AZ : هنغاريا تستحوذ أسهما لدى أكبر مشروعَيِ النفط الاذربيجانيين

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