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    ارتفاع تصدر ديزل وبنزين

    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:١٨]

    باكو، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    صدرت إدارة التسويق والعمليات الاقتصادية بشركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) انه صدرت خلال فبراير للعام الجاري 559.9 الف طن من وقود الديزل و343.8 الف طن من بنزين للسيارات و65.5 الف طن من بنزين للاستخدام في صناعة البتروكيماويات و146.6 ألف طن من الكيروسين و27.6 ألف طن من زيت الوقود و6.4 ألف طن من مواد التشحيم و54.6 ألف طن من البيتومين النفطي و59.4 ألف طن من فحم الكوك النفطي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة سوكار أن القيمة الإجمالية للإنتاج في مجال المنتجات النفطية في الأشهر الثلاثة الأولى بلغت 816 مليون مانات بزيادة 9.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    وأضافت سوكار أنه زاد إنتاج زيت الوقود بنسبة 53.3 في المائة والقار النفطي بنسبة 38.6 في المائة ومواد التشحيم بنسبة 30.6 في المائة والبنزين بنسبة 13.5 في المائة والديزل بنسبة 8.6 في المائة.

    وانخفض إنتاج فحم الكوك بنسبة 2.9 في المائة والكيروسين بنسبة 4.9 في المائة والبنزين للاستخدام في صناعة البتروكيماويات بنسبة 16.9 في المائة.

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