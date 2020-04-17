نقل 7.6 مليون طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال الربع الأول
AzerTAg.az
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٥٢]
باكو، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
تم تصدير 9 ملايين و506.9 ألف طن من البترول الأذربيجاني في أشهر يناير / مارس عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة البترول الوطنية الأذربيجانية انه تم ضخ 7 ملايين و627 الف طن من النفط عموما إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.
كما تم شحن مليون و110.3 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال الشهر.
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