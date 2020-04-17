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    سياسة


    طواقم ناقلات المشاة المدرعة يحسنون مهاراتهم القتالية

    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٠]

    باكو، 17 أبريل ، أذرتاج

    يحسن طواقم ناقلات المشاة المدرعة مهاراتهم القتالية وفقا لخطة

    الاستعدادات القتالية لعام 2020م المصدق عليها من جانب وزير الدفاع.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن التدريبات تهدف الى زيادة

    الاستعداد القتالي لطواقم وسائل النقل العسكرية المدرعة وادارة ناقلات

    المشاة المدرعة في مناطق ذات التضاريس الصعبة وتحسين مهارات تطبيقها في

    ظروف قتالية حقيقية.

    AZERTAG.AZ : طواقم ناقلات المشاة المدرعة يحسنون مهاراتهم القتالية
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