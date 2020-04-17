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    زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا

    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٢]

    ويلنوس، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1128 شخص.

    قالت وزارة الصحة الليتوانية إن 48 الفا و537 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

    وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ9 أشخاص من 3860 شخص.

    ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

    يذكر أن ليتوانيا سجلت فيها حتى الآن 30 واقعة وفاة بسبب هذا المرض.

    AZERTAG.AZ :زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا
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