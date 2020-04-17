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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يرسم التصديق على مذكرة تفاهم وزاري للتعاون في مجال الثقافة

    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٥‎]

    باكو، 17 أبريل ، أذرتاج

    رسم الرئيس إلهام علييف في 17 ابريل للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون بين

    وزارة الثقافة الاذربيجانية ووزارة الثقافة الأردنية موقع عليها في 10

    ديسمبر عام 2019م في مدينة باكو.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يرسم التصديق على مذكرة تفاهم وزاري للتعاون في مجال الثقافة
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