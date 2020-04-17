الرئيس إلهام علييف يرسم التصديق على مذكرة تفاهم وزاري للتعاون في مجال الثقافة
AzerTAg.az
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٥]
باكو، 17 أبريل ، أذرتاج
رسم الرئيس إلهام علييف في 17 ابريل للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون بين
وزارة الثقافة الاذربيجانية ووزارة الثقافة الأردنية موقع عليها في 10
ديسمبر عام 2019م في مدينة باكو.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
١٦.٠٤.٢٠٢٠ [٠١:٣٥]
١٥.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٤٥]
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٠]
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٥]
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٥٠]
١٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٥٢]
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:١٨]
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:١٠]
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٠٣]
٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٢٨]
٠١.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥٩]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥٠]
١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤٦]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥١]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
١٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٣٢]
١٥.٠٤.٢٠٢٠ [٢٣:٤٦]
١٥.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٠٥]
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٥٣]
١٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٤١]
١٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]
١٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:١٨]
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:١٩]
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٥٢]
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك