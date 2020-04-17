  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا

    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٢٧]

    ريغا، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 675 شخص.

    قالت وزارة الصحة اللاتفية إن 31 الفا و302 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

    وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ9 أشخاص من 1406 شخص.

    ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

    يذكر أن لاتفيا سجلت فيها حتى الآن 5 وقائع وفاة بسبب هذا المرض.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٣٧]
    8 آلاف حالة اصابة بفيروس كورونا في رومانيا
    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٢]
    زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا
    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢٠]
    حالة وفايات بفيروس كورونا في فرنسا تصل لـ18 ألفا
    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٢١]
    ازدياد عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان
    ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا