  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    8 آلاف حالة اصابة بفيروس كورونا في رومانيا

    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٣٧]

    بوخارست، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في رومانيا بواقع 360 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 8067 شخص.

    تم علاج 258 شخص في المستشفيات الخاصة. خضع 85 الفا و805 شخص للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء. تعافى 1508 مصاب من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الان فقد 400 مصاب حياتهم.

    ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

     

    AZERTAG.AZ :8 آلاف حالة اصابة بفيروس كورونا في رومانيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٤.٢٠٢٠ [٠٠:٤٦]
    الإيسيسكو تطلق جائزة للأفلام القصيرة لتشجيع الشباب على الإبداع
    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٠]
    كازاخستان ترسل مساعدات انسانية الى الدول المجاورة
    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٥‎]
    تسجيل عدد المصابين بكورونا في استونيا 1459 شخص
    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٤٤]
    تسجيل 125 حالة وفاة في أوكرانيا بسبب كورونا
    8 آلاف حالة اصابة بفيروس كورونا في رومانيا