8 آلاف حالة اصابة بفيروس كورونا في رومانيا

بوخارست، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في رومانيا بواقع 360 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 8067 شخص.

تم علاج 258 شخص في المستشفيات الخاصة. خضع 85 الفا و805 شخص للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء. تعافى 1508 مصاب من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الان فقد 400 مصاب حياتهم.

ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.