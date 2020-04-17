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    تسجيل عدد المصابين بكورونا في استونيا 1459 شخص

    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٥‎]

    تالين، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أستونيا بواقع 25 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1459 شخص.

    قالت وزارة الصحة الاستونية إن 37 الفا و594 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

    وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ25 شخصا من 1576 شخص.

    ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

    يذكر أن استونيا سجلت فيها حتى الآن 38 حالة وفاة بسبب هذا المرض.

    AZERTAG.AZ :تسجيل عدد المصابين بكورونا في استونيا 1459 شخص
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