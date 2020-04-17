كازاخستان ترسل مساعدات انسانية الى الدول المجاورة

باكو، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

قرر الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف الذي قدم مساعدة اقتصادية للدول المجاورة لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إرسال 5 آلاف طن من الطحين الكازاخستاني بقيمة 3 ملايين دولار لكل من قيرغيزستان وطاجيكستان.

افادت وكالة اذرتاج أن القرار اتخذ بالنداءات الرسمية لقيرغيزستان وطاجيكستان لضمان الإمدادات الغذائية دون انقطاع للسكان.

وشكر رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون خلال محادثة هاتفية مع رئيس كازاخستان على دعمه ومساعدته الإنسانية للشعب الطاجيكي في الأوقات الصعبة. كما شكر على المساعدة في إعادة المواطنين الطاجيكيين وعبور البضائع عبر كازاخستان.

كما شكر الجانب القيرغيزي كازاخستان على المساعدة الإنسانية خلال محادثة هاتفية بين وزيري خارجية كازاخستان وقيرغيزستان مختار تيلوبيردي وتشينجز أيداربيكوف.

سيتم تسليم البضائع المذكورة إلى قيرغيزستان وطاجيكستان في المستقبل القريب.

اشار الجانبان الى انه يعد تقديم المساعدة الإنسانية أحد الاتجاهات الرئيسية لسياسة كازاخستان الخارجية. خلال السنوات الماضية، ارسلت كازاخستان مساعدات مختلفة الى دول أنتيغوا وبربودا وأفغانستان وبنغلاديش وقيرغيزستان ومولدوفا ومنغوليا وميانمار وباكستان وصربيا وسوريا وتركيا واليابان وغيرها.